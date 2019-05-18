Зеленський у річницю депортації кримських татар: Вірю, звільнимо Крим від окупації
У 75-ту річницю початку депортації кримських татар новообраний президент Володимир Зеленський висловив упевненість, що Україна "звільнить батьківщину кримських татар від окупації".
Про це Зеленський заявив 18 травня на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні 75-та річниця початку депортації кримських татар. Цей день нагадує нам, що можна знищити людей, але дух цілого народу - ніколи. Кримські татари повернулися на історичну батьківщину, та зараз вони знову стали жертвами репресій – як і ті, хто залишився відданим Україні в окупованому Криму", - зазначив Зеленський.
"Наша підтримка, наші зусилля, наші думки з ними щодня. Я вірю, що ми звільнимо батьківщину кримських татар від окупації. І хай яким довгим буде шлях до повернення Криму, ми пройдемо його разом з киримли ... Не забуваймо, що навіть найтемніша ніч закінчується світанком!", - додав переможець другого туру президентських виборів.
Нагадаємо,
- 18 травня Україна вшановує пам'ять жертв депортації кримських татар та відзначає День боротьби за права кримськотатарського народу.
- Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року і тривала до початку червня. За офіційними даними депортовано було 183 144 тисячі кримських татар, однак реальна кількість депортованих перевищує 400 тис. осіб.
- Масове повернення на батьківщину кримських татар почалося лише наприкінці 1980-х років.
- Після анексії Криму Росією у 2014 році кримські татари зазнають репресій з боку окупаційної влади РФ.
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