Зеленський у річницю депортації кримських татар: Вірю, звільнимо Крим від окупації

У 75-ту річницю початку депортації кримських татар новообраний президент Володимир Зеленський висловив упевненість, що Україна "звільнить батьківщину кримських татар від окупації".

Про це Зеленський заявив 18 травня на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні 75-та річниця початку депортації кримських татар. Цей день нагадує нам, що можна знищити людей, але дух цілого народу - ніколи. Кримські татари повернулися на історичну батьківщину, та зараз вони знову стали жертвами репресій – як і ті, хто залишився відданим Україні в окупованому Криму", - зазначив Зеленський.

"Наша підтримка, наші зусилля, наші думки з ними щодня. Я вірю, що ми звільнимо батьківщину кримських татар від окупації. І хай яким довгим буде шлях до повернення Криму, ми пройдемо його разом з киримли ... Не забуваймо, що навіть найтемніша ніч закінчується світанком!", - додав переможець другого туру президентських виборів.

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