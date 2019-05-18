Зеленский в годовщину депортации крымских татар: Верю, освободим Крым от оккупации

В 75-ю годовщину начала депортации крымских татар новоизбранный президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина "освободит родину крымских татар от оккупации".

заявил, что каким бы длинным ни был путь к возвращению оккупированного Крыма, Украина "пройдет его вместе с кырымлы".

Об этом Зеленский заявил 18 мая на своей странице в Facebook.

"Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа - никогда. Крымские татары вернулись на историческую родину, и сейчас они снова стали жертвами репрессий - как и те, кто остался преданным Украина в оккупированном Крыму ", - отметил Зеленский.

"Наша поддержка, наши усилия, наши мысли с ними каждый день. Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы ... Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом!", - добавил победитель второго тура президентских выборов.

Напомним,