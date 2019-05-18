Зеленский в годовщину депортации крымских татар: Верю, освободим Крым от оккупации
В 75-ю годовщину начала депортации крымских татар новоизбранный президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина "освободит родину крымских татар от оккупации".
заявил, что каким бы длинным ни был путь к возвращению оккупированного Крыма, Украина "пройдет его вместе с кырымлы".
Об этом Зеленский заявил 18 мая на своей странице в Facebook.
"Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа - никогда. Крымские татары вернулись на историческую родину, и сейчас они снова стали жертвами репрессий - как и те, кто остался преданным Украина в оккупированном Крыму ", - отметил Зеленский.
"Наша поддержка, наши усилия, наши мысли с ними каждый день. Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы ... Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом!", - добавил победитель второго тура президентских выборов.
Напомним,
- 18 мая Украина чтит память жертв депортации крымских татар и отмечает День борьбы за права крымскотатарского народа.
- Депортация крымских татар началась 18 мая 1944 года и продолжалась до начала июня. По официальным данным депортированы было 183 144 тысяч крымских татар, однако реальное число депортированных превышает 400 тыс. человек.
- Массовое возвращение на родину крымских татар началось лишь в конце 1980-х годов.
- После аннексии Крыма Россией в 2014 году крымские татары подвергаются репрессиям со стороны оккупационных властей РФ.