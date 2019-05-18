В ООН передали заклик Меджлісу щодо визнання депортації геноцидом

830 переглядів
Субота, 18 травня 2019, 18:44

Постпред України в ООН Володимир Єльченко офіційно направив генсеку організації та державам-членам заяву Меджлісу кримськотатарського народу із закликом визнати депортацію 1944-го року актом геноциду.

Про це повідомляє Постійне представництво України при ООН у Тwitter.

"Постпред В.Єльченко передав Генсеку ООН звернення Меджлісу кримськотатарського народу до парламентів та урядів держав-членів ООН "Про визнання геноциду кримськотатарського народу", - йдеться в повідомленні.

 

Зазначається, що звернення буде поширене як офіційний документ Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН.

18 травня відзначається День пам'яті жертв депортації кримських татар.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ООН кримські татари


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Росія хоче скликати засідання Радбезу ООН через прийняття Радою закону про мову 17 травня 2019, 23:24
70% усіх випадків кору в Європі зафіксовані в Україні – ВООЗ 14 травня 2019, 21:45
Порошенко призначив постпреда при ООН послом в Ямайці 12 травня 2019, 12:01
Усі новини
Головні новини
У Харкові сталися сутички на мітингу проти повернення проспекту Жукова
Порошенко звільнив Турчинова
Марчук припинив діяльність у Мінському процесі
З екс-нардепа Лозінського, який вбив людину, зняли судимість
Усі новини
технології

19 цікавих гаджетів для дітей, які насправді створені для батьків

дослідження

Татусі байдикують 100 хвилин у вихідні, а мами лише 49

Фото

Як родина з Луцька виховує сліпих їжачків