В ООН передали призыв Меджлиса о признании депортации геноцидом

Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко официально направил генсеку организации и государствам-членам заявление Меджлиса крымскотатарского народа с призывом признать депортацию 1944 года актом геноцида.

Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН в Тwitter.

"Постпред Ельченко передал генсеку ООН обращение Меджлиса крымскотатарского народа к парламентам и правительствам государств-членов ООН "О признании геноцида крымскотатарского народа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обращение будет распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

18 мая отмечается День памяти жертв депортации крымских татар.