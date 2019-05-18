В ООН передали призыв Меджлиса о признании депортации геноцидом
Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко официально направил генсеку организации и государствам-членам заявление Меджлиса крымскотатарского народа с призывом признать депортацию 1944 года актом геноцида.
Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН в Тwitter.
"Постпред Ельченко передал генсеку ООН обращение Меджлиса крымскотатарского народа к парламентам и правительствам государств-членов ООН "О признании геноцида крымскотатарского народа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обращение будет распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.
18 мая отмечается День памяти жертв депортации крымских татар.
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