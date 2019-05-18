"Динамо" перемогло "Маріуполь" у матчі 29-го туру Прем`єр-ліги

Київське "Динамо" у матчі 29-го туру української Прем`єр-ліги з рахунком 2:1 перемагає ФК "Маріуполь".

Поєдинок пройшов у суботу, 18 травня, у Києві на НСК "Олімпійський".

Рахунок у грі був відкритий ще в першому таймі. На 32-й хвилині після подачі кутового Карлос де Пена ударом в один дотик пробив Рустама Худжамова - 1:0. До цього був момент у Віктора Циганкова, коли після його удару м`яч влучив у поперечку воріт.

"Маріуполь" намагався контратакувати, але в перші 45 хвилин біля воріт "Динамо" моментів не було.

На старті другого тайму Худжамов ще кілька разів відбивав небезпечні удари Циганкова та де Пени. На 56-й хвилині у "Маріуполя" стався перший гольовий момент в цій грі - Олександр Зубков вибігав сам на сам з воротарем "Динамо", але не зумів перекинути м`яч через Георгія Бущана.

У другому таймі перевага киян у цій зустрічі була ще більш вражаючою і з великою кількістю моментів біля воріт гостей. На 85-й хвилині після удару Циганкова поперечка ще раз рятує ворота маріупольців від голу. Але через дві хвилини Циганков таки пробив Худжамова, забивши в дальній кут воріт "Маріуполя" - 2:0.

На першій доданій хвилині до основного часу "Маріуполь" один гол відквитав. Після пасу Зубкова Валерій Федорчук ударом головою забиває у ворота Бущана - 2:1.