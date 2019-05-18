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"Динамо" победило "Мариуполь" в матче 29-го тура Премьер-лиги

Суббота, 18 мая 2019, 19:18

Киевское "Динамо" в матче 29-го тура украинской Премьер-лиги со счетом 2:1 побеждает ФК "Мариуполь".

Поединок прошел в субботу, 18 мая, в Киеве на НСК "Олимпийский".

Счет в игре был открыт еще в первом тайме. На 32-й минуте после подачи углового Карлос де Пена ударом в одно касание пробил Рустама Худжамова - 1:0. До этого был момент у Виктора Цыганкова, когда после его удара мяч попал в перекладину ворот.

"Мариуполь" пытался контратаковать, но в первые 45 минут у ворот "Динамо" моментов не было.

На старте второго тайма Худжамов еще несколько раз отражал опасные удары Цыганкова и де Пены. На 56-й минуте у "Мариуполя" произошел первый голевой момент в этой игре - Александр Зубков выбегал один на один с вратарем "Динамо", но не сумел перебросить мяч через Георгия Бущана.

Во втором тайме преимущество киевлян в этой встрече было еще более впечатляющим и с большим количеством моментов у ворот гостей. На 85-й минуте после удара Цыганкова поперечина еще раз спасает ворота мариупольцев от гола. Но через две минуты Цыганков таки пробил Худжамова, забив в дальний угол ворот "Мариуполя" - 2:0.

На первой добавленной минуте к основному времени "Мариуполь" один гол отыграл. После паса Зубкова Валерий Федорчук ударом головой забивает в ворота Бущана - 2:1.

Николай Аврамчук, для УП
Темы: спортфутбол
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