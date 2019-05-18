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У Сімферополі російські силовики припинили акцію кримських татар

Субота, 18 травня 2019, 19:49
Квіти і лампадки біля пам'ятного знака жертвам депортації 1944 року в Сімферополі
Alena Popova/Facebook

В окупованому Сімферополі співробітники МВС Росії і Росгвардіі попросили розійтися учасників зборів біля пам'ятного знака жертвам депортації кримських татар на залізничному вокзалі.

Як пише Крим.Реалії, учасників мітингу попередили про відповідальність за "несанкціонований публічний захід".

Наприкінці заходу виник невеликий конфлікт між активістами і співробітниками правоохоронних органів РФ. Після короткої словесної перепалки люди почали розходитися.

Траурний захід, присвячений Дню пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу, завершився біля пам'ятного каменя безпосередньо на залізничному вокзалі, звідки відправляли вагони з людьми у 1944 році.

Приблизно 50 людей пройшли колоною до вокзалу зі скверу біля бульвару Леніна, багато з національною символікою. Біля каменю присутні прочитали молитву, кілька живих свідків депортації розповіли про свій досвід і закликали не забувати про загиблих.

Активістка Українського культурного центру в Криму Олена Попова, яка поклала квіти до пам'ятника на залізничному вокзалі, повідомила Крим.Реалії, що невідомі прибрали з пам'ятника прапор України.

Видання також повідомляє, що в Москві у суботу проходять одиночні пікети на підтримку кримських татар.

Активісти фотографуються з плакатами і публікують фото з пікетів у Facebook.

Разом з тим, підконтрольна Росії кримська влада проводить у суботу в різних регіонах окупованого Криму заходи до 75-х роковин депортації кримських татар.

Як повідомляють кореспонденти Крим.Реалії, практично у всіх регіонах ці заходи проводяться за одним і тим же сценарієм: покладання квітів до пам'ятних знаків, мітинги і молитви в мечетях.

Українська правда
Теми: Кримкримські татариакції
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