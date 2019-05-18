В Симферополе российские силовики прекратили акцию крымских татар

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Суббота, 18 мая 2019, 19:49
Цветы и лампадки у памятного знака жертвам депортации 1944 года в Симферополе
Alena Popova/Facebook

В оккупированном Симферополе сотрудники МВД России и Росгвардии попросили разойтись участников собрания у памятного знака жертвам депортации крымских татар на железнодорожном вокзале.

Как пишет Крым.Реалии, участников митинга предупредили об ответственности за "несанкционированное публичное мероприятие".

В конце мероприятия возник небольшой конфликт между активистами и сотрудниками правоохранительных органов. После краткой словесной перепалки люди начали уходить.

Траурное мероприятие, посвященное Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа, закончилось возле памятного камня непосредственно на железнодорожном вокзале, откуда отправляли вагоны с людьми в 1944 году.

Примерно 50 человек прошли колонной к вокзалу со сквера возле бульвара Ленина, многие с национальной символикой. Возле камня собравшиеся прочитали молитву, несколько живых свидетелей депортации рассказали о своем опыте и призвали не забывать о погибших.

Активистка Украинского культурного центра в Крыму Алена Попова, которая возложила цветы к памятнику на железнодорожном вокзале, сообщила Крым.Реалии, что неизвестные убрали с памятника флаг Украины.

Издание также сообщает, что в Москве в субботу проходят одиночные пикеты в поддержку крымских татар.

Активисты фотографируются с плакатами и публикуют фото с пикетов в Facebook.​

В то же время, подконтрольные России крымские власти проводят в субботу в различных регионах оккупированного Крыма мероприятия к 75-й годовщине депортации крымских татар.

Как сообщают корреспонденты Крым.Реалии, практически во всех регионах эти мероприятия проводятся по одному и тому же сценарию: возложение цветов к памятным знакам, митинги и молитвы в мечетях.

Украинская правда

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Темы: Крым крымские татары акции


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