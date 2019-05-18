В Симферополе российские силовики прекратили акцию крымских татар
В оккупированном Симферополе сотрудники МВД России и Росгвардии попросили разойтись участников собрания у памятного знака жертвам депортации крымских татар на железнодорожном вокзале.
Как пишет Крым.Реалии, участников митинга предупредили об ответственности за "несанкционированное публичное мероприятие".
В конце мероприятия возник небольшой конфликт между активистами и сотрудниками правоохранительных органов. После краткой словесной перепалки люди начали уходить.
Траурное мероприятие, посвященное Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа, закончилось возле памятного камня непосредственно на железнодорожном вокзале, откуда отправляли вагоны с людьми в 1944 году.
Примерно 50 человек прошли колонной к вокзалу со сквера возле бульвара Ленина, многие с национальной символикой. Возле камня собравшиеся прочитали молитву, несколько живых свидетелей депортации рассказали о своем опыте и призвали не забывать о погибших.
Активистка Украинского культурного центра в Крыму Алена Попова, которая возложила цветы к памятнику на железнодорожном вокзале, сообщила Крым.Реалии, что неизвестные убрали с памятника флаг Украины.
Издание также сообщает, что в Москве в субботу проходят одиночные пикеты в поддержку крымских татар.
Активисты фотографируются с плакатами и публикуют фото с пикетов в Facebook.
В то же время, подконтрольные России крымские власти проводят в субботу в различных регионах оккупированного Крыма мероприятия к 75-й годовщине депортации крымских татар.
Как сообщают корреспонденты Крым.Реалии, практически во всех регионах эти мероприятия проводятся по одному и тому же сценарию: возложение цветов к памятным знакам, митинги и молитвы в мечетях.
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