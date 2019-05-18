Порошенко призначив стипендії Сенцову, Сущенку і Балуху

Президент Петро Порошенко присвоїв державні стипендії імені Левка Лук’яненка українським політв’язням Володимиру Балуху, Миколі Семені, Олегу Сенцову та Роману Сущенку.

Про відповідний указ від 17 травня повідомляє в суботу прес-служба президента.

Державні стипендії імені Левка Лук’яненка призначено політв’язням "на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення".

Також призначені стипендії строком на один рік Ільмі Умерову та Ахтему Чийгозу, які були звільнені окупантами в Криму в жовтні 2017 року.

Прес-служба також повідомляє, що Порошенко підписав укази про надання громадянства України документалісту Юрію Грузінову, викладачеві Києво-Могилянської бізнес-школи Михайлу Винницькому та голові адміністрації морських портів України Райвісу Вецкагансу.

"На останньому засіданні комісії із надання громадянства, на підставі звернення Державної міграційної служби, були рекомендовані кілька осіб до прийняття до громадянства України. На підставі подання я прийняв рішення про прийняття кожного з вас до громадянства", - заявив Порошенко під час зустрічі з ними.