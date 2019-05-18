Порошенко назначил стипендии Сенцову, Сущенко и Балуху

Президент Петр Порошенко присвоил государственные стипендии имени Левка Лукьяненко украинским политзаключенным Владимиру Балуху, Николаю Семене, Олегу Сенцову и Роману Сущенко.

О соответствующем указе от 17 мая сообщает в субботу пресс-служба президента.

Государственные стипендии имени Левка Лукьяненко назначены политзаключенным "на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения".

Также назначены стипендии сроком на один год Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу, которые были освобождены оккупантами в Крыму в октябре 2017 года.

Пресс-служба также сообщает, что Порошенко подписал указы о предоставлении гражданства Украины документалисту Юрию Грузинову, преподавателю Киево-Могилянской бизнес-школы Михаилу Винницкому и главе администрации морских портов Украины Райвису Вецкагансу.

"На последнем заседании комиссии по предоставлению гражданства, на основании обращения Государственной миграционной службы, были рекомендованы несколько лиц к принятию в гражданство Украины. На основании представления я принял решение о принятии каждого из вас в гражданство", - заявил Порошенко во время встречи с ними.