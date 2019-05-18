У Австрії оголошують дострокові вибори через скандальне відео з росіянкою

Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про розпад правлячої коаліції, що матиме наслідком дострокові вибори у Австрії.

Про це він заявив у виступі у Відні, повідомляє "Європейська правда".

Керівник уряду заявив що у ситуації, яка склалася, коаліція не може існувати. "Досить!.. Це суперечить політичним підходами, які я маю", - пояснив він. Курц також нагадав, що після виборів не мав інших альтернатив, із ким створювати коаліцію, і саме тому погодився на об’єднання із Партією Свободи.

За його словами, дострокові вибори мають відбутися "якнайшвидше".

Нагадаємо: