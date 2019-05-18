У Австрії оголошують дострокові вибори через скандальне відео з росіянкою
Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про розпад правлячої коаліції, що матиме наслідком дострокові вибори у Австрії.
Про це він заявив у виступі у Відні, повідомляє "Європейська правда".
Керівник уряду заявив що у ситуації, яка склалася, коаліція не може існувати. "Досить!.. Це суперечить політичним підходами, які я маю", - пояснив він. Курц також нагадав, що після виборів не мав інших альтернатив, із ким створювати коаліцію, і саме тому погодився на об’єднання із Партією Свободи.
За його словами, дострокові вибори мають відбутися "якнайшвидше".
Нагадаємо:
- У п’ятницю німецькі видання Süddeutsche Zeitung і Spiegel оприлюднили відеозаписи зустрічі, яка відбулася в липні 2017 року на Ібіці. Згідно цім записам, віце-канцлер Австрії, глава ультраправої Партії свободи Гайнц-Крістіан Штрахе зустрічався з росіянкою Альоною Макаровою, племінницею олігарха з оточення Путіна. Вона нібито планувала інвестувати не зовсім легальні кошти в Австрії.
- У суботу віце-канцлер визнав автентичність записів та подав у відставку, а свої дії назвав "п’яною історією".
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