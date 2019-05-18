В Австрии пройдут досрочные выборы из-за видео вице-канцлера с россиянкой

Федеральный канцлер Австрии Курц объявил о распаде правящей коалиции, вследствие чего будут объявлены досрочные парламентские выборы.

Об этом он заявил в выступлении в Вене, сообщает "Европейская правда".

Глава правительства заявил, что в сложившейся ситуации, коалиция не может существовать. "Хватит! .. Это противоречит всем политическим подходам, которые у меня есть", - пояснил он. Курц также напомнил, что после выборов у него не было других альтернатив, с кем создавать коалицию, и именно поэтому согласился на объединение с Партией Свободы.

По его словам, досрочные выборы должны состояться "как можно быстрее".

Напомним: