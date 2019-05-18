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В Австрии пройдут досрочные выборы из-за видео вице-канцлера с россиянкой

Суббота, 18 мая 2019, 21:15

Федеральный канцлер Австрии Курц объявил о распаде правящей коалиции, вследствие чего будут объявлены досрочные парламентские выборы.

Об этом он заявил в выступлении в Вене, сообщает "Европейская правда".

Глава правительства заявил, что в сложившейся ситуации, коалиция не может существовать. "Хватит! .. Это противоречит всем политическим подходам, которые у меня есть", - пояснил он. Курц также напомнил, что после выборов у него не было других альтернатив, с кем создавать коалицию, и именно поэтому согласился на объединение с Партией Свободы.

По его словам, досрочные выборы должны состояться "как можно быстрее".

Напомним:

  • В пятницу немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel обнародовали видеозаписи встречи, состоявшейся в июле 2017 года на Ибице. Согласно этим записям, вице-канцлер Австрии, глава ультраправой Партии свободы Штрахе встречался с россиянкой Аленой Макаровой, племянницей олигарха из окружения Путина. Она якобы планировала инвестировать не совсем легальные средства в Австрии.
  • В субботу вице-канцлер признал подлинность записей и подал в отставку, а свои действия назвал "пьяной историей".

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Темы: Австрия
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