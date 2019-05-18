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Порошенко дав орден Волкеру і ранг посла Ар’єву

Субота, 18 травня 2019, 22:33

Президент Петро Порошенко нагородив спецпредставника США з питань України Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Відповідний указ від 18 травня оприлюднено на сайті президента.

Зазначається, що Волкера нагороджено "за вагомий особистий внесок у підтримку та розвиток демократії в Україні, відновлення державного суверенітету і територіальної цілісності Української держави".

В іншому указі йдеться, що Порошенко "присвоїв дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла голові комітету ПАРЄ з питань культури, освіти, науки і медіа" Володимиру Ар'єву, заступнику міністра закордонних справ Єгору Божку, голові постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї ОБСЄ Артуру Герасимову, а також послу України в Греції Сергію Шутенку.

Зазначимо, наразі Ар'єв не є головою комітету ПАРЄ з питань культури, освіти, науки і медіа - на офіційному сайті ПАРЄ зазначається, що він є заступником члена комітету Сергія Лабазюка. Головою зазначеного комітету Ар'єв був у 2016-2017 рр. 

Українська правда
Теми: ПорошенкоСШАдипломатичні відносини
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