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Порошенко дал орден Волкеру и ранг посла Арьеву

Суббота, 18 мая 2019, 22:33

Президент Петр Порошенко наградил спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Соответствующий указ от 18 мая обнародован на сайте президента.

Отмечается, что Волкер награжден "за весомый личный вклад в поддержку и развитие демократии в Украине, восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности Украинского государства".

Кроме того, другим указом Порошенко "присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла председателю комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа" Владимиру Арьеву, заместителю министра иностранных дел Егору Божко, председателю постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее ОБСЕ Артуру Герасимову, а также послу Украины в Греции Сергею Шутенко.

Отметим, в настоящее время Арьев не является председателем комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа - на официальном сайте ПАСЕ отмечается, что он является заместителем члена комитета Сергея Лабазюка. Главой указанного комитета Арьев был в 2016-2017 гг.  

Украинская правда
Темы: ПорошенкоСШАдипломатические отношения
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