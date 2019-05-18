Порошенко дал орден Волкеру и ранг посла Арьеву

Президент Петр Порошенко наградил спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Соответствующий указ от 18 мая обнародован на сайте президента.

Отмечается, что Волкер награжден "за весомый личный вклад в поддержку и развитие демократии в Украине, восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности Украинского государства".

Кроме того, другим указом Порошенко присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла председателю комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа Владимиру Арьеву, заместителю министра иностранных дел Егору Божко, председателю постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее ОБСЕ Артуру Герасимову, а также послу Украины в Греции Сергею Шутенко.