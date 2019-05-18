Роковини депортації кримських татар: у Києві пройшов автопробіг і мітинг

У Києві в суботу відбувся автопробіг до 75-х роковин депортації кримськотатарського народу.

Фото Крим.Реалії

Як повідомляє Крим.Реалії, активісти почали формувати колону біля входу Національного комплексу "Експоцентр України" та висунулися до Майдану Незалежності, де ввечері відбувся траурний мітинг пам'яті жертв геноциду.

Під час автопробігу активісти встановили на своїх автомобілях кримськотатарські та українські прапори. Всього в автопробігу взяло участь близько 50 автомобілів.