Годовщина депортации крымских татар: в Киеве прошел автопробег и митинг
Суббота, 18 мая 2019, 23:02
В Киеве в субботу состоялся автопробег, приуроченный к 75-й годовщине депортации крымскотатарского народа.
Как сообщает Крым.Реалии, активисты начали формировать колону возле входа Национального комплекса "Экспоцентр Украины" и выдвинулись к Майдану Независимости, где вечером прошел траурный митинг памяти жертв геноцида.
Во время автопробега активисты установили на своих автомобилях крымскотатарские и украинские флаги. Всего в автопробеге взяло участие около 50 автомобилей.