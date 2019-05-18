Годовщина депортации крымских татар: в Киеве прошел автопробег и митинг

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Суббота, 18 мая 2019, 23:02

В Киеве в субботу состоялся автопробег, приуроченный к 75-й годовщине депортации крымскотатарского народа.

 
Крым.Реалии

Как сообщает Крым.Реалии, активисты начали формировать колону возле входа Национального комплекса "Экспоцентр Украины" и выдвинулись к Майдану Независимости, где вечером прошел траурный митинг памяти жертв геноцида.

 

Во время автопробега активисты установили на своих автомобилях крымскотатарские и украинские флаги. Всего в автопробеге взяло участие около 50 автомобилей.

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Темы: крымские татары Киев акции


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