Порошенко насамкінець визначив, як виховувати патріотів

Президент Петро Порошенко підписав указ про Стратегію національно-патріотичного виховання.

Текст указу від 18 травня і стратегії розміщено на сайті президента.

Кабміну доручено до 1 серпня цього року розробити та затвердити план дій на 2020-2025 роки щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання.

Також уряд має розробити та затвердити до 1 грудня державну цільову програму з національно-патріотичного виховання.

Щороку до 10 жовтня має бути оприлюднено звіт про виконання у поточному році плану дій на 2020-2025 роки щодо реалізації Стратегії.

Обласним, Київській міській державним адміністраціям доручено активізувати роботу з національно-патріотичного виховання.

У Стратегії за підписом глави адміністрації президента Ігоря Райніна йдеться, що основними складовими національно-патріотичного виховання є: громадсько-патріотичне, військово-патріотичне та духовно-моральне виховання.

Серед актуальних для суспільства потреб у Стратегії називається "подолання імперсько-тоталітарних рудиментів у суспільній свідомості", "формування національного мовно-культурного простору на основі утвердження державної мови, стійкості його ціннісної основи перед зовнішнім втручанням".

Також відзначається "розвиток духовності і моральності у суспільстві, утвердження традиційних сімейних цінностей" та "усунення впливів держави-агресора в інформаційній, освітній, культурній сферах України".