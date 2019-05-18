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Порошенко в конце определил, как воспитывать патриотов

Суббота, 18 мая 2019, 23:41

Президент Петр Порошенко подписал указ о Стратегии национально-патриотического воспитания.

Текст указа от 18 мая и Стратегия размещены на сайте президента.

Кабмину поручено до 1 августа этого года разработать и утвердить план действий на 2020-2025 годы по реализации Стратегии национально-патриотического воспитания.

Также правительство должно разработать и утвердить до 1 декабря государственную целевую программу по национально-патриотическому воспитанию.

Ежегодно до 10 октября должен быть обнародован отчет о выполнении в текущем году плана действий на 2020-2025 годы по реализации Стратегии.

Областным, Киевской городской государственным администрациям поручено активизировать работу по национально-патриотическому воспитанию.

В Стратегии за подписью главы администрации президента Игоря Райнина говорится, что основными составляющими национально-патриотического воспитания являются: общественно-патриотическое, военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание.

Среди актуальных для общества потребностей в Стратегии называется "преодоление имперско-тоталитарных рудиментов в общественном сознании", "формирование национального языково-культурного пространства на основе утверждения государственного языка, устойчивости его ценностной основы перед внешним вмешательством".

Также отмечается "развитие духовности и нравственности в обществе, утверждение традиционных семейных ценностей" и "устранение воздействий государства-агрессора в информационной, образовательной, культурной сферах Украины".

Украинская правда
Темы: Порошенко
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