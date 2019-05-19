Урядова криза в Австрії: президент підтримав позачергові вибори
Неділя, 19 травня 2019, 00:46
Президент Австрії Александер Ван дер Беллен підтримав проведення дострокових виборів в країні через урядову кризу.
Про це він сказав на спеціальній прес-конференції у Відні, передає "Укрінформ".
"Я обговорив із федеральним канцлером Курцем позачергові вибори і завтра перед обідом проведу з ним ще одну зустріч, щоб домовитися про подальші кроки", - заявив Ван дер Беллен.
Він підкреслив, що продемонстровані у ЗМІ відео з уже екс-віце-канцлером Штрахе показують тривожну картину.
"Нікому не повинно бути соромно за Австрію. Я хочу з усією ясністю заявити: ми – не такі! Австрія не є такою", - нвголосив президент.
За його словами, зараз треба відновити довіру населення до уряду, державних інституцій та депутатів парламенту.
Нагадаємо:
- Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про розпад правлячої коаліції, що матиме наслідком дострокові вибори у Австрії.
- У п’ятницю німецькі видання Süddeutsche Zeitung і Spiegel оприлюднили відеозаписи зустрічі, яка відбулася в липні 2017 року на Ібіці. Згідно цім записам, віце-канцлер Австрії, глава ультраправої Партії свободи Гайнц-Крістіан Штрахе зустрічався з росіянкою Альоною Макаровою, племінницею олігарха з оточення Путіна. Вона нібито планувала інвестувати не зовсім легальні кошти в Австрії.
- У суботу віце-канцлер визнав автентичність записів та подав у відставку, а свої дії назвав "п’яною історією".