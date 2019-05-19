Урядова криза в Австрії: президент підтримав позачергові вибори

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен підтримав проведення дострокових виборів в країні через урядову кризу.

Про це він сказав на спеціальній прес-конференції у Відні, передає "Укрінформ".

"Я обговорив із федеральним канцлером Курцем позачергові вибори і завтра перед обідом проведу з ним ще одну зустріч, щоб домовитися про подальші кроки", - заявив Ван дер Беллен.

Він підкреслив, що продемонстровані у ЗМІ відео з уже екс-віце-канцлером Штрахе показують тривожну картину.

"Нікому не повинно бути соромно за Австрію. Я хочу з усією ясністю заявити: ми – не такі! Австрія не є такою", - нвголосив президент.

За його словами, зараз треба відновити довіру населення до уряду, державних інституцій та депутатів парламенту.

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