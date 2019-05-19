Правительственный кризис в Австрии: президент поддержал внеочередные выборы

Президент Австрии Александер ван дер Беллен поддержал проведение досрочных выборов в стране из-за правительственного кризиса.

Об этом он сказал на специальной пресс-конференции в Вене, передает "Укринформ".

"Я обсудил с федеральным канцлером Курцом внеочередные выборы и завтра к обеду проведу с ним еще одну встречу, чтобы договориться о дальнейших шагах", - заявил Ван дер Беллен.

Он подчеркнул, что продемонстрированные в СМИ видео с уже экс-вице-канцлером Штрахе показывают тревожную картину.

"Никому не должно быть стыдно за Австрию. Я хочу со всей ясностью заявить: мы - не такие! Австрия не такая", - сказал президент.

По его словам, сейчас надо восстановить доверие населения к правительству, государственных институтов и депутатов парламента.

Напомним: