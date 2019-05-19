Правительственный кризис в Австрии: президент поддержал внеочередные выборы

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Воскресенье, 19 мая 2019, 00:46

Президент Австрии Александер ван дер Беллен поддержал проведение досрочных выборов в стране из-за правительственного кризиса.

Об этом он сказал на специальной пресс-конференции в Вене, передает "Укринформ".

"Я обсудил с федеральным канцлером Курцом внеочередные выборы и завтра к обеду проведу с ним еще одну встречу, чтобы договориться о дальнейших шагах", - заявил Ван дер Беллен.

Он подчеркнул, что продемонстрированные в СМИ видео с уже экс-вице-канцлером Штрахе показывают тревожную картину.

"Никому не должно быть стыдно за Австрию. Я хочу со всей ясностью заявить: мы - не такие! Австрия не такая", -  сказал президент.

По его словам, сейчас надо восстановить доверие населения к правительству, государственных институтов и депутатов парламента.

Напомним:

  • Федеральный канцлер Австрии Курц объявил о распаде правящей коалиции, вследствие чего будут объявлены досрочные парламентские выборы.
  • В пятницу немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel обнародовали видеозаписи встречи, состоявшейся в июле 2017 года на Ибице. Согласно этим записям, вице-канцлер Австрии, глава ультраправой Партии свободы Штрахе встречался с россиянкой Аленой Макаровой, племянницей олигарха из окружения Путина. Она якобы планировала инвестировать не совсем легальные средства в Австрии.
  • В субботу вице-канцлер признал подлинность записей и подал в отставку, а свои действия назвал "пьяной историей".

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Темы: Австрия виборы


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