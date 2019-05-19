Байден закликав демократів об'єднатися для перемоги над Трампом

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Неділя, 19 травня 2019, 03:01

Колишній віце-президент США Джо Байден на передвиборчому мітингу у Філадельфії засудив розкол серед демократів та закликав до об'єднання для перемоги над Трампом на президентських виборах 2020 року.

Про це повідомляє Reuters.

На мітингу Байден заявив, що Трамп розколює суспільство. Він також розкритикував інших кандидатів-демократів, вважаючи, що гніву у ставленні до чинного президента недостатньо для перемоги на президентських виборах.

За словами колишнього віце-президента США, його програма спрямована на демократів, республіканців і незалежних виборців.

"Якщо американці хочуть президента, який збільшить розкол, був би жорстким керівником та демонізував би супротивників - то їм потрібен не я, у них вже є Дональд Трамп", - заявив Байден.

Вибори номінанта від демократів, який стане офіційним кандидатом у президенти, розпочнуться у лютому наступного року. За даними кількох опитувань, Байден більш ніж на 20% випереджає свого найближчого суперника, Берні Сандерса.

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Теми: США Трамп


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