Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден призвал демократов объединиться для победы над Трампом

Воскресенье, 19 мая 2019, 03:01

Бывший вице-президент США Джо Байден на предвыборном митинге в Филадельфии осудил раскол среди демократов и призвал к объединению для победы над Трампом на президентских выборах 2020 года.

Об этом сообщает Reuters.

На митинге Байден заявил, что Трамп раскалывает общество. Он также раскритиковал других кандидатов-демократов, считая, что гнева в отношении к действующему президенту недостаточно для победы на президентских выборах.

По словам бывшего вице-президента США, его программа направлена ​​на демократов, республиканцев и независимых избирателей.

"Если американцы хотят президента, который увеличит раскол, был бы жестким руководителем и демонизировал бы противников - то им нужен не я, у них уже есть Дональд Трамп", - заявил Байден.

Выборы номинанта от демократов, который станет официальным кандидатом в президенты, начнутся в феврале следующего года. По данным нескольких опросов, Байден более чем на 20% опережает своего ближайшего соперника, Берни Сандерса.

Темы: СШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
США
"Не будем стесняться снова пойти в Конгресс" – Белый дом о дополнительных средствах для Украины
В Белом доме прокомментировали перспективы подготовки украинских пилотов на F-16
Российские миллиардеры Авен и Фридман попали под американские санкции
Последние новости
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: