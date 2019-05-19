Байден призвал демократов объединиться для победы над Трампом

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Воскресенье, 19 мая 2019, 03:01

Бывший вице-президент США Джо Байден на предвыборном митинге в Филадельфии осудил раскол среди демократов и призвал к объединению для победы над Трампом на президентских выборах 2020 года.

Об этом сообщает Reuters.

На митинге Байден заявил, что Трамп раскалывает общество. Он также раскритиковал других кандидатов-демократов, считая, что гнева в отношении к действующему президенту недостаточно для победы на президентских выборах.

По словам бывшего вице-президента США, его программа направлена ​​на демократов, республиканцев и независимых избирателей.

"Если американцы хотят президента, который увеличит раскол, был бы жестким руководителем и демонизировал бы противников - то им нужен не я, у них уже есть Дональд Трамп", - заявил Байден.

Выборы номинанта от демократов, который станет официальным кандидатом в президенты, начнутся в феврале следующего года. По данным нескольких опросов, Байден более чем на 20% опережает своего ближайшего соперника, Берни Сандерса.

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Темы: США Трамп


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