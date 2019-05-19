Меркель закликала боротися з правим популізмом в ЄС

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Неділя, 19 травня 2019, 06:04

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Європу виступити проти крайніх правих партій, заявивши, що популістські рухи хотіли знищити основні європейські цінності, такі як боротьба з корупцією і захист меншин.

Про це повідомляє Reuters.

"Нам доводиться мати справу з популістськими рухами, які в багатьох областях зневажливо ставляться до цих цінностей, які хочуть знищити Європу наших цінностей. Ми повинні рішуче протистояти цьому", - заявила канцлер ФРН.

Коментуючи політичний скандал в Австрії, який призвів до відставки віце-канцлера країни Хайнца-Крістіана Штрахе і розпуску правлячої коаліції, Меркель наголосила на необхідності боротися з тенденціями, властивими правому популізму.

"Йдеться про ситуації, в яких меншини не отримують захисту, елементарні права людини ставляться під сумнів, а продажність політики починає відігравати важливу роль", - додала вона.

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Теми: Меркель ЄС


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