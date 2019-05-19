Меркель призвала бороться с правым популизмом в ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европу выступить против крайних правых партий, заявив, что популистские движения хотели уничтожить основные европейские ценности, такие как борьба с коррупцией и защита меньшинств.

Об этом сообщает Reuters.

"Нам приходится иметь дело с популистскими движениями, которые во многих областях пренебрежительно относятся к этим ценностям, которые хотят уничтожить Европу наших ценностей. Мы должны решительно противостоять этому", - заявила канцлер ФРГ.

Комментируя политический скандал в Австрии, который привел к отставке вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе и роспуску правящей коалиции, Меркель подчеркнула необходимость бороться с тенденциями, присущими правому популизму.

"Речь идет о ситуации, в которых меньшинства не получают защиты, элементарные права человека ставятся под сомнение, а продажность политики начинает играть важную роль", - добавила она.