Меркель призвала бороться с правым популизмом в ЕС
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европу выступить против крайних правых партий, заявив, что популистские движения хотели уничтожить основные европейские ценности, такие как борьба с коррупцией и защита меньшинств.
Об этом сообщает Reuters.
"Нам приходится иметь дело с популистскими движениями, которые во многих областях пренебрежительно относятся к этим ценностям, которые хотят уничтожить Европу наших ценностей. Мы должны решительно противостоять этому", - заявила канцлер ФРГ.
Комментируя политический скандал в Австрии, который привел к отставке вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе и роспуску правящей коалиции, Меркель подчеркнула необходимость бороться с тенденциями, присущими правому популизму.
"Речь идет о ситуации, в которых меньшинства не получают защиты, элементарные права человека ставятся под сомнение, а продажность политики начинает играть важную роль", - добавила она.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua