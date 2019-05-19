19 травня в Україні вшановують пам’ять жертв політичних репресій.

День пам’яті встановлено указом президента від 21 травня 2007 року та відзначається з метою належного вшанування пам’яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології.

Церемонія вшанування пам’яті жертв політичних репресій відбудеться на території Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили".

Як зазначив у неділю у своєму мікроблозі у Твіттері президент України Петро Порошенко, "українська земля покоїть прах невинних жертв у кожній області, у кожному районі, зберігає страшну правду та намагається залікувати пекучий біль свого народу".

У посольстві Польщі зазначили у свою чергу, що поляки "добре розуміють трагедію народу, який в результаті репресій втратив свою еліту".

"Спільне вшанування жертв у Бикивні, де поховані останки українців та поляків, символізує близькість нашої долі", - йдеться у повідомленні.