В Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій

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Неділя, 19 травня 2019, 09:20

19 травня в Україні вшановують пам’ять жертв політичних репресій.

День пам’яті встановлено указом президента від 21 травня 2007 року та відзначається з метою належного вшанування пам’яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології.

Церемонія вшанування пам’яті жертв політичних репресій відбудеться на території Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили". 

Як зазначив у неділю у своєму мікроблозі у Твіттері президент України Петро Порошенко, "українська земля покоїть прах невинних жертв у кожній області, у кожному районі, зберігає страшну правду та намагається залікувати пекучий біль свого народу".  

У посольстві Польщі зазначили у свою чергу, що поляки "добре розуміють трагедію народу, який в результаті репресій втратив свою еліту".

"Спільне вшанування жертв у Бикивні, де поховані останки українців та поляків, символізує близькість нашої долі", - йдеться у повідомленні. 

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Теми: жертви


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