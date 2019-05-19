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В Украине - День памяти жертв политических репрессий

Воскресенье, 19 мая 2019, 09:20

19 мая в Украине чтят память жертв политических репрессий.

День памяти установлен указом президента от 21 мая 2007 года и отмечается с целью чествования памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии.

Церемония памяти жертв политических репрессий пройдет 19 мая на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы".

Как отметил в воскресенье в своем микроблоге в Твиттере президент Украины Петр Порошенко, "украинская земля покоит прах невинных жертв в каждой области, в каждом районе, сохраняет страшную правду и пытается залечить боль своего народа".

В посольстве Польши отметили в свою очередь, что поляки "хорошо понимают трагедию народа, который в результате репрессий потерял свою элиту".

"Совместное чествование памяти жертв в Быковне, где похоронены останки украинцев и поляков, символизирует близость нашей судьбы", - говорится в сообщении.

"Украинская правда" в Threads

Темы: жертвы
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