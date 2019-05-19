В Украине - День памяти жертв политических репрессий

416 просмотров
Воскресенье, 19 мая 2019, 09:20

19 мая в Украине чтят память жертв политических репрессий.

День памяти установлен указом президента от 21 мая 2007 года и отмечается с целью чествования памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии.

Церемония памяти жертв политических репрессий пройдет 19 мая на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы".

Как отметил в воскресенье в своем микроблоге в Твиттере президент Украины Петр Порошенко, "украинская земля покоит прах невинных жертв в каждой области, в каждом районе, сохраняет страшную правду и пытается залечить боль своего народа".

В посольстве Польши отметили в свою очередь, что поляки "хорошо понимают трагедию народа, который в результате репрессий потерял свою элиту".

"Совместное чествование памяти жертв в Быковне, где похоронены останки украинцев и поляков, символизирует близость нашей судьбы", - говорится в сообщении.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: жертвы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Взрыв в банке: финучреждение опровергло данные полиции о пострадавших 18 мая 2019, 09:56
Количество жертв после выборов в Индонезии возросло до 496 человек 12 мая 2019, 17:24
Боевики стреляли возле Авдеевки и Песок, ранен военный 11 мая 2019, 18:28
Все новости
Главные новости
ООС: Боевики били из минометов, БМП и гранатометов, 4 раненых
Стали известны детали инаугурации Зеленского
Порошенко уволил скандального замглавы СБУ Демчину
Адвокат Трампа интересуется, арестуют ли Коломойского
Все новости
тест

Шваблик, тремпель, тормозок: насколько вы знаете украинские диалектизмы?

Фотопроект

Как лекарства побеждают рак

еда

12 лучших продуктов, которыми можно наслаждаться утром

Поиск по сайту
Архив
Весь архів