В Украине - День памяти жертв политических репрессий
19 мая в Украине чтят память жертв политических репрессий.
День памяти установлен указом президента от 21 мая 2007 года и отмечается с целью чествования памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии.
Церемония памяти жертв политических репрессий пройдет 19 мая на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы".
Как отметил в воскресенье в своем микроблоге в Твиттере президент Украины Петр Порошенко, "украинская земля покоит прах невинных жертв в каждой области, в каждом районе, сохраняет страшную правду и пытается залечить боль своего народа".
В посольстве Польши отметили в свою очередь, что поляки "хорошо понимают трагедию народа, который в результате репрессий потерял свою элиту".
"Совместное чествование памяти жертв в Быковне, где похоронены останки украинцев и поляков, символизирует близость нашей судьбы", - говорится в сообщении.
🇺🇦 Сьогодні День пам`яті жертв політичних репресій. Віддаймо честь жертвам тоталітаризмів. Поляки добре розуміють трагедію народу, який в результаті репресій втратив свою еліту. Спільне вшанування жертв в Бикивні, де поховані останки 🇵🇱 і 🇺🇦, символізує близькість нашої долі.— PLinUkraine (@PLinUkraine) 19 травня 2019 р.
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