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У неділю захід України заллють грози, найближчими днями дощитиме

Неділя, 19 травня 2019, 09:59
У неділю захід України заллють грози, найближчими днями дощитиме

Вдень 19 травня у західних, Вінницькій та Одеській областях очікуються грози, 20 травня дощитиме на заході, 21 - по всій території України.

Про це у неділю повідомили в Укргідрометцентрі. 

У більшості областей 19 травня очікується до +26...+29 градусів, вночі до +15...+17. На заході країни вдень до +27, вночі до +16.   За даними синоптиків, найближчими днями денна температура дещо знизиться.

До 20 травня включно на річках басейнів Припяті, Західного Бугу, Ужа, Тетерева, лівих приток Дністра продовжиться ріст рівнів води з подальшим затопленням заплав та сільськогосподарських угідь.

На притоці Прип'яті можливе часткове затоплення присадибних ділянок та споруд в ряді сіл Рокитнiвського району Рiвненської областi. 

 
 
 

Українська правда
Теми: погода
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