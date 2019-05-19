У неділю захід України заллють грози, найближчими днями дощитиме

Вдень 19 травня у західних, Вінницькій та Одеській областях очікуються грози, 20 травня дощитиме на заході, 21 - по всій території України.

Про це у неділю повідомили в Укргідрометцентрі.

У більшості областей 19 травня очікується до +26...+29 градусів, вночі до +15...+17. На заході країни вдень до +27, вночі до +16. За даними синоптиків, найближчими днями денна температура дещо знизиться.

До 20 травня включно на річках басейнів Припяті, Західного Бугу, Ужа, Тетерева, лівих приток Дністра продовжиться ріст рівнів води з подальшим затопленням заплав та сільськогосподарських угідь.

На притоці Прип'яті можливе часткове затоплення присадибних ділянок та споруд в ряді сіл Рокитнiвського району Рiвненської областi.