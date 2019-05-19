В воскресенье запад Украины зальют грозы, в ближайшие дни - дожди

Днем 19 мая в западных, Винницкой и Одесской областях ожидаются грозы, 20 мая дожди на западе, 21 - по всей территории Украины.

Об этом в воскресенье сообщили в Укргидрометцентре.

В большинстве области 19 мая ожидается до +26...+29 градусов, ночью до +15...+17 градусов. На западе страны днем до +27, ночью до +16. По данным синоптиков, в ближайшие дни дневная температура несколько снизится.

До 20 мая включительно на реках бассейнов Припяти, Западного Буга, Ужа, Тетерева, левых притоков Днестра продолжится рост уровней воды с последующим затоплением заводей и сельскохозяйственных угодий.

На притоке Припяти возможно частичное затопление приусадебных участков и сооружений в ряде сел Рокитновского района Ровенской области.