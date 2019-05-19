В воскресенье запад Украины зальют грозы, в ближайшие дни - дожди

325 просмотров
Воскресенье, 19 мая 2019, 09:59

Днем 19 мая в западных, Винницкой и Одесской областях ожидаются грозы, 20 мая дожди на западе, 21 - по всей территории Украины.

Об этом в воскресенье сообщили в Укргидрометцентре.

В большинстве области 19 мая ожидается до +26...+29 градусов, ночью до +15...+17 градусов. На западе страны днем до +27, ночью до +16. По данным синоптиков, в ближайшие дни дневная температура несколько снизится.

До 20 мая включительно на реках бассейнов Припяти, Западного Буга, Ужа, Тетерева, левых притоков Днестра продолжится рост уровней воды с последующим затоплением заводей и сельскохозяйственных угодий.

На притоке Припяти возможно частичное затопление приусадебных участков и сооружений в ряде сел Рокитновского района Ровенской области.

 

 
 
 

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: погода


powered by lun.ua
Материалы по теме
Грозы в Украине: взрыв шаровой молнии, пожар от молнии, подтопления 18 мая 2019, 22:00
Грозы и шквалы: в нескольких областях в субботу ожидается ухудшение погоды 18 мая 2019, 08:52
В Киев пришло лето 17 мая 2019, 13:31
Все новости
Главные новости
ООС: Боевики били из минометов, БМП и гранатометов, 4 раненых
Стали известны детали инаугурации Зеленского
Порошенко уволил скандального замглавы СБУ Демчину
Адвокат Трампа интересуется, арестуют ли Коломойского
Все новости
тест

Шваблик, тремпель, тормозок: насколько вы знаете украинские диалектизмы?

Фотопроект

Как лекарства побеждают рак

еда

12 лучших продуктов, которыми можно наслаждаться утром

Поиск по сайту
Архив
Весь архів