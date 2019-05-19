Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В воскресенье запад Украины зальют грозы, в ближайшие дни - дожди

Воскресенье, 19 мая 2019, 09:59
В воскресенье запад Украины зальют грозы, в ближайшие дни - дожди

Днем 19 мая в западных, Винницкой и Одесской областях ожидаются грозы, 20 мая дожди на западе, 21 - по всей территории Украины.

Об этом в воскресенье сообщили в Укргидрометцентре.

В большинстве области 19 мая ожидается до +26...+29 градусов, ночью до +15...+17 градусов. На западе страны днем до +27, ночью до +16. По данным синоптиков, в ближайшие дни дневная температура несколько снизится.

До 20 мая включительно на реках бассейнов Припяти, Западного Буга, Ужа, Тетерева, левых притоков Днестра продолжится рост уровней воды с последующим затоплением заводей и сельскохозяйственных угодий.

На притоке Припяти возможно частичное затопление приусадебных участков и сооружений в ряде сел Рокитновского района Ровенской области.

 

 
 
 

Украинская правда
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: