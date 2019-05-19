Вибух гранати у Харкові: двоє загиблих, один в лікарні
У Харкові внаслідок вибуху гранати біля житлового будинку загинули двоє осіб, одна людина зазнала численних ушкоджень.
Як повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області 19 травня, стан постраждалого медики оцінюють як задовільний.
Повідомлення про вибух поблизу будинку №40 на вул.Двінській надійшло 18 травня о 23:42.
"Встановлено, що на місці події стався вибух гранати, від отриманих травм загинули 36 та 38-річні чоловіки. 35-річного постраждалого доставили до медичного закладу з множинними осколковими пораненнями голови та тулуба", - повідомили у поліції.
Наразі вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua