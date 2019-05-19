Вибух гранати у Харкові: двоє загиблих, один в лікарні

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Неділя, 19 травня 2019, 10:29

У Харкові внаслідок вибуху гранати біля житлового будинку загинули двоє осіб, одна людина зазнала численних ушкоджень.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області 19 травня, стан постраждалого медики оцінюють як задовільний.

Повідомлення про вибух поблизу будинку №40 на вул.Двінській надійшло 18 травня о 23:42. 

"Встановлено, що на місці події стався вибух гранати, від отриманих травм загинули 36 та 38-річні чоловіки. 35-річного постраждалого доставили до медичного закладу з множинними осколковими пораненнями голови та тулуба", - повідомили у поліції. 

Наразі вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.  

Українська правда

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Теми: Харків зброя жертви поліція


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