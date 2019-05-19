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Взрыв гранаты в Харькове: двое погибших, один в больнице

Воскресенье, 19 мая 2019, 10:29

В Харькове в результате взрыва гранаты возле жилого дома погибли два человека, один получил многочисленные повреждения. 

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области 19 мая, состояние пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное.

Сообщение о взрыве возле дома №40 на вул.Двинской поступило 18 мая в 23:42.

"Установлено, что на месте происшествия произошел взрыв гранаты, от полученных травм погибли 36 и 38-летний мужчины. 35-летний пострадавший доставлен в медучреждение с множественными осколочными ранениями головы и туловища", - сообщили в полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Украинская правда
Темы: Харьковоружиежертвыполиция
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