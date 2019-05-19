Десять готелів Одеси "мінували"

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Неділя, 19 травня 2019, 12:21

В Одесі невідомі "замінували" десять готелів міста. 

Як повідомили у відділі комунікації поліції в Одеській області, інформація про нібито замінування надійшла правоохоронцям ввечері 18 травня. 

"На місці події працювали слідчо-оперативні групи, кінологи, вибухотехніки та працівники ДСНС.  Готелі перевірено. Жодних вибухових пристроїв та речовин виявлено не було", - заявили у поліції області.

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Теми: Одеса поліція


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