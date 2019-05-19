Десять готелів Одеси "мінували"

В Одесі невідомі "замінували" десять готелів міста.

Як повідомили у відділі комунікації поліції в Одеській області, інформація про нібито замінування надійшла правоохоронцям ввечері 18 травня.

"На місці події працювали слідчо-оперативні групи, кінологи, вибухотехніки та працівники ДСНС. Готелі перевірено. Жодних вибухових пристроїв та речовин виявлено не було", - заявили у поліції області.