Десять готелів Одеси "мінували"
В Одесі невідомі "замінували" десять готелів міста.
Як повідомили у відділі комунікації поліції в Одеській області, інформація про нібито замінування надійшла правоохоронцям ввечері 18 травня.
"На місці події працювали слідчо-оперативні групи, кінологи, вибухотехніки та працівники ДСНС. Готелі перевірено. Жодних вибухових пристроїв та речовин виявлено не було", - заявили у поліції області.
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