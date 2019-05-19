Десять отелей Одессы "минировали"
282 просмотра
Воскресенье, 19 мая 2019, 12:21
В Одессе неизвестные "заминировали" десять гостиниц города.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Одесской области, информация о заминировании поступила правоохранителям вечером 18 мая.
"На месте происшествия работали следственно-оперативные группы, кинологи, взрывотехники и работники ГСЧС. Отели проверены. Никаких взрывных устройств и веществ обнаружено не было", - заявили в полиции области.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua