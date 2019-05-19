Десять отелей Одессы "минировали"

В Одессе неизвестные "заминировали" десять гостиниц города.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Одесской области, информация о заминировании поступила правоохранителям вечером 18 мая.

"На месте происшествия работали следственно-оперативные группы, кинологи, взрывотехники и работники ГСЧС. Отели проверены. Никаких взрывных устройств и веществ обнаружено не было", - заявили в полиции области.