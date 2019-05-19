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У "справу 17 моряків" втрутився МЗС

Неділя, 19 травня 2019, 13:05

Посольство України направило ноту МЗС Єгипту з вимогою надати пояснення щодо ситуації, яка склалася із вантажним танкером Sea Shark, на борту якого утримують 17 українських моряків.

Про це "Українській правді" повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич. 

"Посольство направило ноту МЗС Єгипту з вимогою надати пояснення щодо ситуації, яка склалася, та надати дозвіл на відвідання судна консульськими посадовими особами", - повідомив він. 

Також посольству України у Єгипті доручено невідкладно провести комплекс заходів з врегулювання ситуації, що склалася.

"Зазначена справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби", - додав Кирилич. 

Нагадаємо, 

  • Раніше капітан вантажного танкера Sea Shark Віталій Нестеренко повідомив, що єгипетський флот утримує судно, на борту якого перебувають 17 українських моряків.
  • За даними капітана танкера, ситуація на борту критична, а життя екіпажу - під загрозою.
  • Нестеренко також повідомив, що адмірал єгипетського флоту заявив про обмеження пересування екіпажу судна, у моряків вилучили мобільні телефони та заборонили здійснювати будь-які дзвінки. 

Українська правда

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Теми: ЄгипетморякиМЗС
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