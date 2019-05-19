В "дело 17 моряков" вмешался МИД

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Воскресенье, 19 мая 2019, 13:05

Посольство Украины направило ноту МИД Египта с требованием предоставить разъяснения относительно ситуации, которая сложилась с грузовым танкером Sea Shark, на борту которого удерживают 17 украинских моряков.

Об этом "Украинской правде" сообщил замдиректора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Посольство направило ноту МИД Египта с требованием предоставить разъяснения относительно ситуации, которая сложилась, и разрешить посещение судна консульскими должностными лицами", - сообщил он.

Также посольству Украины в Египте поручено безотлагательно провести комплекс мероприятий по урегулированию сложившейся ситуации.

"Указанное дело находится на особом контроле Департамента консульской службы", - добавил Кирилич.

Напомним,

  • Ранее капитан грузового танкера Sea Shark Виталий Нестеренко сообщил, что египетский флот удерживает судно, на борту которого находятся 17 украинских моряков.
  • По данным капитана танкера, ситуация на борту критическая, а жизнь экипажа - под угрозой.
  • Нестеренко также сообщил, что адмирал египетского флота заявил об ограничении передвижения экипажа судна, у моряков изъяли мобильные телефоны и запретили осуществлять какие-либо звонки.

Украинская правда

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Темы: Египет моряки МИД


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