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Зеленський хоче, щоб переслідувань та насильства з політичних мотивів більше не було

Неділя, 19 травня 2019, 14:42

Новообраний президент України Володимир Зеленський хоче, щоб у майбутньому "не було переслідувань та насильства з політичних мотивів". 

Про це Зеленський заявив у своєму мікроблозі у Твіттері 19 травня у День пам’яті жертв політичних репресій.

"Згадуємо знищених радянською владою. Боремося за повернення додому бранців Кремля. Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було у нашому майбутньому. Пам’ять про уроки минулого робить нас людьми", - зазначив він. 

Теми: Зеленськийжертвиполітв'язні
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