Зеленський хоче, щоб переслідувань та насильства з політичних мотивів більше не було

16807 переглядів
Неділя, 19 травня 2019, 14:42

Новообраний президент України Володимир Зеленський хоче, щоб у майбутньому "не було переслідувань та насильства з політичних мотивів". 

Про це Зеленський заявив у своєму мікроблозі у Твіттері 19 травня у День пам’яті жертв політичних репресій.

"Згадуємо знищених радянською владою. Боремося за повернення додому бранців Кремля. Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було у нашому майбутньому. Пам’ять про уроки минулого робить нас людьми", - зазначив він. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський жертви політв'язні


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Непрогнозований і непередбачуваний: чому і що далі? 19 травня 2019, 06:00
Білий дім назвав склад делегації на інавгурацію Зеленського 19 травня 2019, 02:17
Стали відомі деталі інавгурації Зеленського 19 травня 2019, 01:01
Усі новини
Головні новини
У Харкові сталися сутички на мітингу проти повернення проспекту Жукова
Порошенко звільнив Турчинова
Марчук припинив діяльність у Мінському процесі
З екс-нардепа Лозінського, який вбив людину, зняли судимість
Усі новини
технології

19 цікавих гаджетів для дітей, які насправді створені для батьків

дослідження

Татусі байдикують 100 хвилин у вихідні, а мами лише 49

Фото

Як родина з Луцька виховує сліпих їжачків