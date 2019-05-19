Зеленський хоче, щоб переслідувань та насильства з політичних мотивів більше не було

Новообраний президент України Володимир Зеленський хоче, щоб у майбутньому "не було переслідувань та насильства з політичних мотивів".

Про це Зеленський заявив у своєму мікроблозі у Твіттері 19 травня у День пам’яті жертв політичних репресій.

"Згадуємо знищених радянською владою. Боремося за повернення додому бранців Кремля. Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було у нашому майбутньому. Пам’ять про уроки минулого робить нас людьми", - зазначив він.