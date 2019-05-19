Зеленский хочет, чтобы преследований и насилия по политическим мотивам больше не было

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы в будущем "не было преследований и насилия по политическим мотивам".

Об этом Зеленский заявил в своем микроблоге в Твиттере 19 мая в День памяти жертв политических репрессий.

"Вспоминаем уничтоженных советской властью. Боремся за возвращение домой узников Кремля. Сделаем все, чтобы преследования и насилия по политическим мотивам не было в нашем будущем. Память об уроках прошлого делает нас людьми", - отметил он.