В окупованій Феодосії після зливи підтопило дороги і перервано автомобільний рух
В окупованій Феодосії після зливи частину доріг затопило селевими потоками.
Про це повідомляє радіостанція "Говорит Москва".
За повідомленням радіостанції, селеві потоки зійшли на частину міста біля гори Тепе-Оба, їх причиною став дощ. В результаті частину доріг затопило водою з глиною і брудом.
Користувачі соцмереж повідомляють у групі "Феодосія Підслухано", що у місті пройшла злива з градом, після чого в районі було перервано автомобільний рух.
Місцева влада ситуацію не коментує.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua