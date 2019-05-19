В окупованій Феодосії після зливи підтопило дороги і перервано автомобільний рух

В окупованій Феодосії після зливи частину доріг затопило селевими потоками.

Про це повідомляє радіостанція "Говорит Москва".

За повідомленням радіостанції, селеві потоки зійшли на частину міста біля гори Тепе-Оба, їх причиною став дощ. В результаті частину доріг затопило водою з глиною і брудом.

Користувачі соцмереж повідомляють у групі "Феодосія Підслухано", що у місті пройшла злива з градом, після чого в районі було перервано автомобільний рух.

Місцева влада ситуацію не коментує.