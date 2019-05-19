В оккупированной Феодосии после ливня подтопило дороги, прервано автомобильное движение

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Воскресенье, 19 мая 2019, 15:56

В оккупированной Феодосии после ливня часть дорог затопило селевыми потоками.

Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва". 

По сообщению радиостанции, селевые потоки сошли на часть города у горы Тепе-Оба, их причиной стал дождь. В результате часть дорог затопило водой с глиной и грязью. 

 

Пользователи соцсетей сообщают в группе "Феодосия Подслушано", что в городе прошел ливень с градом, после чего в районе прервано автомобильное движение.

Местные власти ситуацию не комментируют. 

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Темы: Крым погода дороги


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