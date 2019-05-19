В оккупированной Феодосии после ливня подтопило дороги, прервано автомобильное движение
Воскресенье, 19 мая 2019, 15:56
В оккупированной Феодосии после ливня часть дорог затопило селевыми потоками.
Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
По сообщению радиостанции, селевые потоки сошли на часть города у горы Тепе-Оба, их причиной стал дождь. В результате часть дорог затопило водой с глиной и грязью.
Пользователи соцсетей сообщают в группе "Феодосия Подслушано", что в городе прошел ливень с градом, после чего в районе прервано автомобильное движение.
Местные власти ситуацию не комментируют.