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У Житомирі горіла автозаправка: є постраждалі

Неділя, 19 травня 2019, 17:20

У Житомирі сталася пожежа на автомобільній заправці "Яркон", постраждали двоє людей.

Як повідомляє ДСНС, 19 травня о 13:30 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на автозаправці.

 

На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу площа пожежі склала 100 кв.м., горіло три автомобілі та запірна газова арматура над підземним газовим резервуаром. О 13:34 керівник гасіння пожежі оголосив другий підвищений номер виклику, за яким до місця події прибули сили та засоби Житомирського міського гарнізону.

 

О 14:38 пожежу ліквідовано.

Зазначається, що на гасінні працювало 10 одиниць техніки та 45 чоловік особового складу на чолі з начальником управління.

"Причина пожежі встановлюється. За попередньою інформацією, 2 людини госпіталізовані до медзакладів. Також 3 автомобілі згоріли, ще 1 пошкоджено", - повідомили в ДСНС.

Українська правда

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Теми: Житомиравтопожежа
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