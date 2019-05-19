В Житомире горела автозаправка: есть пострадавшие

738 просмотров
Воскресенье, 19 мая 2019, 17:20

В Житомире произошел пожар на автомобильной заправке "Яркон", пострадали два человека.

Как сообщает ГСЧС, 19 мая в 13:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на автозаправке.

 

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения площадь пожара составила 100 кв.м., горело три автомобиля и запорная газовая арматура над подземным газовым резервуаром. В 13:34 руководитель тушения пожара объявил второй повышенный номер вызова, с которым к месту происшествия прибыли силы и средства Житомирского городского гарнизона.

 

В 14:38 пожар был ликвидирован.

Отмечается, что на тушении работало 10 единиц техники и 45 человек личного состава во главе с начальником управления.

"Причина пожара устанавливается. По предварительной информации, 2 человека госпитализированы в медучреждения. Также 3 автомобиля сгорели, еще 1 поврежден", - сообщили в ГСЧС.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Житомир авто пожар


powered by lun.ua
Материалы по теме
Должностных лиц Житомирской таможни разоблачили на взятке 4 мая 2019, 11:22
"Батькивщина" распустила фракцию в Житомире и исключила из партии депутатов 10 апреля 2019, 18:13
Мэр Житомира и глава ОГА повторили "криминальный подвиг" Ляшко 31 марта 2019, 14:59
Все новости
Главные новости
У Зеленского обнародовали свой план на день инаугурации
Возле Верховной Рады стартовал "генеральный прогон" инаугурации
Музей Революции Достоинства отреагировал на снос забора: Погром
В Египте задержали танкер с нефтью, на борту - 17 украинских моряков
Все новости
здоровье

Что такое метаболизм и реально ли его ускорить для похудения?

тест

Шваблик, тремпель, тормозок: насколько вы знаете украинские диалектизмы?

10 невероятных средиземноморских островов, о которых вы не слышали

Поиск по сайту
Архив
Весь архів