Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Житомире горела автозаправка: есть пострадавшие

Воскресенье, 19 мая 2019, 17:20

В Житомире произошел пожар на автомобильной заправке "Яркон", пострадали два человека.

Как сообщает ГСЧС, 19 мая в 13:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на автозаправке.

 

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения площадь пожара составила 100 кв.м., горело три автомобиля и запорная газовая арматура над подземным газовым резервуаром. В 13:34 руководитель тушения пожара объявил второй повышенный номер вызова, с которым к месту происшествия прибыли силы и средства Житомирского городского гарнизона.

 

В 14:38 пожар был ликвидирован.

Отмечается, что на тушении работало 10 единиц техники и 45 человек личного состава во главе с начальником управления.

"Причина пожара устанавливается. По предварительной информации, 2 человека госпитализированы в медучреждения. Также 3 автомобиля сгорели, еще 1 поврежден", - сообщили в ГСЧС.

Украинская правда
Темы: Житомиравтопожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Житомир
Ключевые мосты в Ровно и Житомире в критическом состоянии, но в лучшем, чем в Киеве - проверка
Ночная атака: в Житомире повреждены десятки домов, учреждения образования и здравоохранения
Россияне ночью попали в инфраструктурный объект на Житомирщине
Последние новости
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: