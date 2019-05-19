Порошенко уволил Райнина и его зама
2486 просмотров
Воскресенье, 19 мая 2019, 20:06
Президент Петр Порошенко освободил Игоря Райнина с должности главы администрации президента.
Соответствующий указ от 19 мая обнародован на сайте президента.
"Освободить Райнина Игоря Львовича с должности главы Администрации президента Украины согласно поданному заявлению", - говорится в указе.
Он также уволил заместителя главы Администрации президента Сергея Марченко.
Ранее в этот же день Порошенко подписал указ об увольнении Николая Кулебы с должности уполномоченного президента по правам ребенка.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua