Порошенко уволил Райнина и его зама

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Воскресенье, 19 мая 2019, 20:06

Президент Петр Порошенко освободил Игоря Райнина с должности главы администрации президента.

Соответствующий указ от 19 мая обнародован на сайте президента.

"Освободить Райнина Игоря Львовича с должности главы Администрации президента Украины согласно поданному заявлению", - говорится в указе.

Он также уволил заместителя главы Администрации президента Сергея Марченко.

Ранее в этот же день Порошенко подписал указ об увольнении Николая Кулебы с должности уполномоченного президента по правам ребенка.

Украинская правда

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Темы: Порошенко Администрация президента


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