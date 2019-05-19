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Порошенко уволил Райнина и его зама

Воскресенье, 19 мая 2019, 20:06
Порошенко уволил Райнина и его зама

Президент Петр Порошенко освободил Игоря Райнина с должности главы администрации президента.

Соответствующий указ от 19 мая обнародован на сайте президента.

"Освободить Райнина Игоря Львовича с должности главы Администрации президента Украины согласно поданному заявлению", - говорится в указе.

Он также уволил заместителя главы Администрации президента Сергея Марченко.

Ранее в этот же день Порошенко подписал указ об увольнении Николая Кулебы с должности уполномоченного президента по правам ребенка.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоАдминистрация президента
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