Порошенко уволил Райнина и его зама

Президент Петр Порошенко освободил Игоря Райнина с должности главы администрации президента.

Соответствующий указ от 19 мая обнародован на сайте президента.

"Освободить Райнина Игоря Львовича с должности главы Администрации президента Украины согласно поданному заявлению", - говорится в указе.

Он также уволил заместителя главы Администрации президента Сергея Марченко.

Ранее в этот же день Порошенко подписал указ об увольнении Николая Кулебы с должности уполномоченного президента по правам ребенка.