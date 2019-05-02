Венесуела: Гуайдо оголосив загальний страйк
Лідер опозиції Венесуели, тимчасовий президент Хуан Гуайдо оголосив, що 2 травня у країні почнеться загальний страйк, в якому візьмуть участь усі верстви населення.
Про це повідомив у Twitter венесуельський журналіст Габріель Бастідас.
Зазначається, що відповідну заяву Гуайдо зробив, виступаючи на мітингу в Каракасі.
"Починаючи з завтрашнього дня (2 травня - ред.) всі працівники та держслужбовці повинні залишити свої робочі мсця, вимагаючи припинення узурпації", - написав Гуайдо у Twiiter.
"В умовах загального страйку ми вимагаємо участі всіх. Давайте продовжимо діалог з нашими Збройними силами, щоб вони приєднались до операції "Свобода", - додав він.
De cara a la Huelga General requerimos la participación de todos. Continuemos hablándole a nuestra Fuerza Armada para que siga sumándose a la #OperaciónLibertad.— Juan Guaidó (@jguaido) 1 травня 2019 р.
¡Y preparados para seguir la presión! Protesta y calle sostenida hasta el cese de la usurpación. #VamosConTodo pic.twitter.com/5ihDZit7W6
Опозиціонер також висловив упевненість у "швидкому закінченні узурпації влади" з боку президента Мадуро.
"Влада спробує посилити репресії, переслідувати нас, але режим уже мертвий. Ми ж сильні і на правильному шляху", - підкреслив Гуайдо.
Нагадаємо,
- Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав.
- США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели.
- На підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай та Туреччина.
- 20 квітня Гуайдо анонсував фінальний етап операції з усунення Мадуро від влади на 1 травня.
- 30 квітня ситуація в Венесуелі загострилася: лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив кінець режиму президента Мадуро, його підтримали США, поліція застосувала сльозогінний газ і військову техніку проти маніфестантів.
- Держсекретар США Майк Помпео заявив, що відповідальність за те, що відбувається у Венесуелі, лежить також на Росії і Кубі.
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