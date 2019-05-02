Венесуела: Гуайдо оголосив загальний страйк

Лідер опозиції Венесуели, тимчасовий президент Хуан Гуайдо оголосив, що 2 травня у країні почнеться загальний страйк, в якому візьмуть участь усі верстви населення.

Про це повідомив у Twitter венесуельський журналіст Габріель Бастідас.

Зазначається, що відповідну заяву Гуайдо зробив, виступаючи на мітингу в Каракасі.

"Починаючи з завтрашнього дня (2 травня - ред.) всі працівники та держслужбовці повинні залишити свої робочі мсця, вимагаючи припинення узурпації", - написав Гуайдо у Twiiter.

"В умовах загального страйку ми вимагаємо участі всіх. Давайте продовжимо діалог з нашими Збройними силами, щоб вони приєднались до операції "Свобода", - додав він.

De cara a la Huelga General requerimos la participación de todos. Continuemos hablándole a nuestra Fuerza Armada para que siga sumándose a la #OperaciónLibertad.



¡Y preparados para seguir la presión! Protesta y calle sostenida hasta el cese de la usurpación. #VamosConTodo pic.twitter.com/5ihDZit7W6 — Juan Guaidó (@jguaido) 1 травня 2019 р.

Опозиціонер також висловив упевненість у "швидкому закінченні узурпації влади" з боку президента Мадуро.

"Влада спробує посилити репресії, переслідувати нас, але режим уже мертвий. Ми ж сильні і на правильному шляху", - підкреслив Гуайдо.

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