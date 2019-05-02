Міністра юстиції США допитали у Сенаті через звіт Мюллера

Міністр юстиції США Вільям Барр відкинув скарги демократів і спецпрокурора Мюллера та став на захист свого звіту на 4 сторінках про результат розслідування Мюллера щодо російського втручання у вибори.

Про це він заявив під час слухань у комітеті Сенату з питань юстиції, передає АР.

У своєму виступі Барр висловив здивування, що розслідування Мюллера не встановило, чи намагався президент США Трамп перешкоджати правосуддю.

Генпрокурор пояснив, що відчував свій обов'язок виступити з власними судженнями про те, що в діях Трампа не було ознак злочину.

"Я не впевнений у його міркуваннях", - сказав Барр про аналіз розслідування Мюллера, який не звинуватив президенту у злочині, але й не заявив про його невинність.

Барр також був обурений приватним листом, який Мюллер надіслав йому минулого місяця (у листі спецпрокурор заявив, що має заперечення проти висновків Мін'юсту США за фактом розслідування). Барр назвав листа "трохи незграбним".

"Я сказав, Боб, чому листом? Просто підніміть слухавку і зателефонуйте мені, якщо є проблема", - заявив Барр.

Зазначається, що виступ генпрокурора не переконав демократів. Раніше вони звинуватили Барра в тому, що у своєму письмовому висновку він повівся радше як особистий адвокат Трампа, ніж міністр юстиції.

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