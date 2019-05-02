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У Зеленського розповіли, як у нього з’явилась ідея провести дебати на стадіоні

Четвер, 2 травня 2019, 08:39
У Зеленського розповіли, як у нього з’явилась ідея провести дебати на стадіоні

У березні під час концертного туру "Кварталу" Володимир Зеленський запропонував своїй команді провести дебати з Петром Порошенком на стадіоні.

Про це розповів cценарист "Слуги народу" Юрій Костюк в інтерв’ю УП.

"Володимир казав: нам потрібно думати про формат, ми точно розуміли, що це не студія. В кінці березня "Квартал" поїхав Україною з концертами. І пам'ятаю, був концерт у "Дніпро-арені", ми стояли за кулісами, спустився Володимир і каже: "Я зрозумів, де варто робити дебати. На стадіоні", - сказав Костюк.

Також сценарист серіалу розповів, як у команди Зеленського виникла ідея записати відео-запрошення на дебати.

"Ще перед першим туром у нас виникла ця історія. Рішення записати відео-запрошення на "Олімпійському" народжувалося вже у цій будівлі (у штабі Зеленського), в обід придумали – вже зранку записали", - зазначив Костюк.

За його словами, у команді Зеленського "На 90% думали, що (Порошенко – УП) відмовиться".

Також Костюк розповів, як Зеленський готувався до дебатів.

"До дебатів Зеленський готувався зі своїм штабом. Можна сказати, що він готувався до них впродовж всієї кампанії, тут майже щодня відбувалися експертні наради з усіх можливих питань. І так чи інакше це також прокачка. Перед самими дебатами Володимир мав просто сісти, самостійно систематизувати інформацію і власне готуватися до запитань опонента", - розповів Костюк.

Нагадаємо:

  • 19 квітня на НСК "Олімпійський" пройшли дебати між кандидатами у президенти Володимиром зеленським та Петром Порошенком.
  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • 30 квітня ЦВК оголосила офіційні результати виборів президента. Володимир Зеленський був оголошений новообраним президентом, його підтримали - 73,22% виборців.

Українська правда

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Теми: Зеленськийдебати
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