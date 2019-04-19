Порошенко vs Зеленський. Хто кого? (онлайн)

19:55

Кандидати в президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко стали на коліна на сцені НСК "Олімпійський" на знак пошани до родичів загиблих на Донбасі.

Це була ініціатива Зеленського, який відповідав на запитання Порошенка щодо ініціативи "стати на коліна перед Путіним".