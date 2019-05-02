У штабі Зеленського до інавгурації готують "фішечки"

У виборчому штабі переможця виборів президента Володимира Зеленського готують сюрпризи до його інавгурації.

Про це в інтерв’ю відеопроекту УП "Чітко інтерв’ю" розповів соратник Володимира Зеленського, креативник його виборчого штабу Юрій Костюк.

Зокрема на запитання, як у команді Зеленського готуються до інавгурації і коли взагалі вона буде, Костюк відповів:

"Поки що не знаємо. Мені здається, що ЦВК має призначати дату інавгурації (насправді – Верховна Рада – УП). А як готуємося – думаємо про "фішечки". Зрозуміло, що є офіційна процедура, яку ми поважаємо".

За словами Костюка, в Зе!команді подумували над зміною місця інавгурації, але наразі вирішили дотримуватись історичної традиції.

"Ми, до речі, думали, чи можна вивести депутатів у інше місце на інавгурацію, але для цього треба змінювати регламент. Тобто є історичні процедури, які ми повинні поважати і виконувати. А потім – ми ще щось придумаємо", – сказав соратник Зеленського.

При цьому Костюк зазначив, що в штабі готують незвичну церемонію.

"Ми в процесі обговорення, не хочу розкривати всі секрети. Я думаю, що такої інавгурації ще не було. Можу сказати, що щось буде цікаво".

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