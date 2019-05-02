Суд дав бразильцю Лусваргі 13 років тюрми допомогу бойовикам ОРДЛО

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Четвер, 2 травня 2019, 18:41

Обвинуваченого в участі в терористичних організаціях бразильця Рафаеля Маркуса Лусваргі засудили до 13 років ув’язнення.

Рішення виніс 2 травня Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

"Суд заслухавши доводи сторін, визнав обвинуваченого винним за ч.1 258-3, ч.2 ст. 260 КК України та призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна (обвинувачення просило 14 років -ред.)", – йдеться у повідомленні.

 

Крім того, суд стягнув з іноземця витрати на проведення експертиз у сумі близько 15 тисяч гривень.

При виконанні вироку обвинуваченому буде зараховано строк, проведений ним під вартою станом на 2 травня.

За словами прокурорів, у ході судового слідства були наведені беззаперечні докази вини іноземця в інкримінованих злочинах.

 

У свою чергу обвинувачений визнавав свою вину лише в частині участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань, однак заперечував участь у діяльності терористичних організацій.

Нагадаємо:

  • У жовтні 2016 року Лусваргі затримали співробітники СБУ під час перетину державного кордону України в терміналі D міжнародного аеропорту "Бориспіль".
  • У січні 2017 року Печерський районний суд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації, створенні непередбачених законом збройних формувань і призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він став першим іноземцем не з Росії, засудженим Києвом за участь у війні на Донбасі.
  • У серпні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув справу Лусваргі на новий розгляд.
  • У травні 2018 року журналісти програми "Радіо Свобода Донбас.Реалії" виявили, що Лусваргі, який колись обіцяв "дійти до Києва і закінчити війну", штурмував Дебальцеве і зазнав поранення під Донецьким аеропортом, перебуває на волі. 
  • 4 травня націоналісти схопили Лусваргі в Києві й привели його до СБУ.
  • За слухання справи взявся Павлоградський міськрайонний суд. 

Українська правда

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Теми: тероризм
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