Суд дав бразильцю Лусваргі 13 років тюрми допомогу бойовикам ОРДЛО

Обвинуваченого в участі в терористичних організаціях бразильця Рафаеля Маркуса Лусваргі засудили до 13 років ув’язнення.

Рішення виніс 2 травня Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

"Суд заслухавши доводи сторін, визнав обвинуваченого винним за ч.1 258-3, ч.2 ст. 260 КК України та призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна (обвинувачення просило 14 років -ред.)", – йдеться у повідомленні.

Крім того, суд стягнув з іноземця витрати на проведення експертиз у сумі близько 15 тисяч гривень.

При виконанні вироку обвинуваченому буде зараховано строк, проведений ним під вартою станом на 2 травня.

За словами прокурорів, у ході судового слідства були наведені беззаперечні докази вини іноземця в інкримінованих злочинах.

У свою чергу обвинувачений визнавав свою вину лише в частині участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань, однак заперечував участь у діяльності терористичних організацій.

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