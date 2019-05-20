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У Німеччині перекинувся рейсовий автобус: понад 60 постраждалих

Понеділок, 20 травня 2019, 00:38

На автобані під Лейпцигом перекинувся автобус Flixbus. Щонайменше, одна людина загинула, більше 60 постраждали, з них 7 отримали важкі поранення.

Про це, посилаючись на повідомлення поліції, пише DW.

Інцидент стався на автобані А9 19 травня. Всього в автобусі перебувало 74 пасажири. Тих, хто отримав серйозні травми, доставляли в лікарні на вертольотах. Поруч з місцем аварії також спорудили пункт допомоги для тих, хто був легко поранений.

"Рятувальники змогли витягти тіла загиблих з автобуса тільки через кілька годин після аварії, поліція поки не повідомляє їх імена", - йдеться в повідомленні.

Причину аварії поліція поки не називає, заявляючи, що ведеться розслідування. Автобус виконував рейс з Берліна в Мюнхен.

Теми: НімеччинаДТП
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