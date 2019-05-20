В Германии перевернулся рейсовый автобус: более 60 пострадавших

На автобане под Лейпцигом перевернулся автобус Flixbus. По меньшей мере, один человек погиб, более 60 пострадали, из них 7 получили тяжелые ранения.

Об этом, ссылаясь на сообщение полиции, пишет DW.

Инцидент произошел на автобане А9 19 мая. Всего в автобусе находились 74 пассажира. Тех, кто получил серьезные травмы, доставляли в больницы на вертолетах. Рядом с местом аварии также соорудили пункт помощи для тех, кто был легко ранен.

Ein Toter, zahlreiche Verletzte: Flixbus verunglückt auf der A9 https://t.co/dguS028B99 pic.twitter.com/RnLJVDOccv — City Report - pnr24 (@CityReport) 19 травня 2019 р.

"Спасатели смогли извлечь тела погибших из автобуса только через несколько часов после аварии, полиция пока не сообщает их имена", - говорится в сообщении.

Причину аварии полиция пока не называет, заявляя, что ведется расследование. Автобус выполнял рейс из Берлина в Мюнхен.