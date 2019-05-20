В Германии перевернулся рейсовый автобус: более 60 пострадавших
На автобане под Лейпцигом перевернулся автобус Flixbus. По меньшей мере, один человек погиб, более 60 пострадали, из них 7 получили тяжелые ранения.
Об этом, ссылаясь на сообщение полиции, пишет DW.
Инцидент произошел на автобане А9 19 мая. Всего в автобусе находились 74 пассажира. Тех, кто получил серьезные травмы, доставляли в больницы на вертолетах. Рядом с местом аварии также соорудили пункт помощи для тех, кто был легко ранен.
Ein Toter, zahlreiche Verletzte: Flixbus verunglückt auf der A9 https://t.co/dguS028B99 pic.twitter.com/RnLJVDOccv— City Report - pnr24 (@CityReport) 19 травня 2019 р.
"Спасатели смогли извлечь тела погибших из автобуса только через несколько часов после аварии, полиция пока не сообщает их имена", - говорится в сообщении.
Причину аварии полиция пока не называет, заявляя, что ведется расследование. Автобус выполнял рейс из Берлина в Мюнхен.
Bei einem schweren #Flixbus-Unglück auf der #A9 bei #Leipzig vermutet die Polizei einen #Sekundenschlaf des Fahrers als Auslöser. https://t.co/JnsgRjkllL pic.twitter.com/vpqd2yBhfE— Freie Presse (@freie_presse) 19 травня 2019 р.