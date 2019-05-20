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В Германии перевернулся рейсовый автобус: более 60 пострадавших

Понедельник, 20 мая 2019, 00:38

На автобане под Лейпцигом перевернулся автобус Flixbus. По меньшей мере, один человек погиб, более 60 пострадали, из них 7 получили тяжелые ранения.

Об этом, ссылаясь на сообщение полиции, пишет DW.

Инцидент произошел на автобане А9 19 мая. Всего в автобусе находились 74 пассажира. Тех, кто получил серьезные травмы, доставляли в больницы на вертолетах. Рядом с местом аварии также соорудили пункт помощи для тех, кто был легко ранен.

"Спасатели смогли извлечь тела погибших из автобуса только через несколько часов после аварии, полиция пока не сообщает их имена", - говорится в сообщении.

Причину аварии полиция пока не называет, заявляя, что ведется расследование. Автобус выполнял рейс из Берлина в Мюнхен.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГерманияДТП
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