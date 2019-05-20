В Германии перевернулся рейсовый автобус: более 60 пострадавших

1283 просмотра
Понедельник, 20 мая 2019, 00:38

На автобане под Лейпцигом перевернулся автобус Flixbus. По меньшей мере, один человек погиб, более 60 пострадали, из них 7 получили тяжелые ранения.

Об этом, ссылаясь на сообщение полиции, пишет DW.

Инцидент произошел на автобане А9 19 мая. Всего в автобусе находились 74 пассажира. Тех, кто получил серьезные травмы, доставляли в больницы на вертолетах. Рядом с местом аварии также соорудили пункт помощи для тех, кто был легко ранен.

"Спасатели смогли извлечь тела погибших из автобуса только через несколько часов после аварии, полиция пока не сообщает их имена", - говорится в сообщении.

Причину аварии полиция пока не называет, заявляя, что ведется расследование. Автобус выполнял рейс из Берлина в Мюнхен.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Германия ДТП


powered by lun.ua
Материалы по теме
Стало известно, кто из иностранных политиков приедет на инаугурацию Зеленского 17 мая 2019, 22:06
Меркель: Еврокомиссия не сможет остановить "Северный поток-2" 16 мая 2019, 08:59
Убийства из арбалетов в Баварии: погибшие принадлежали к "средневековому культу" 15 мая 2019, 16:45
Все новости
Главные новости
Порошенко уволил Турчинова
Марчук прекратил деятельность в Минском процессе
С экс-нардепа Лозинского, убившего человека, сняли судимость
Порошенко: Пусть Господь помогает Зеленскому
Все новости
Опыт

Как это – быть офисным папой

здоровье

Что такое метаболизм и реально ли его ускорить для похудения?

исследование

Отцы бездельничают 100 минут в выходные, а мамы только 49

Поиск по сайту
Архив
Весь архів