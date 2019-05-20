Кличко перевірив на міцність скляну підлогу нового пішохідного мосту

Мер Києва Віталій Кличко заявив про завершальний етап будівництва пішохідно-велосипедного мосту між Володимирською гіркою і "Хрещатим".

Про це очільник столиці повідомив на власній сторінці в facebook.

"Друзі! Завершальний етап робіт на нашому пішохідному мосту. Об‘єкт буде вражаюче гарним", - написав він.

Кличко опублікував відео, на якому він стає на скляне покриття на оглядовому майданчику над Володимирським узвозом. Він повідомив, що це загартоване, багатошарове скло і став на нього, але додав, що покриття ще перевірятимуть.

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